Güney Kıbrıs'ta haftalık Corona verileri...

Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 12-18 Ağustos tarihlerini kapsayan tarihler arasında Güney Kıbrıs’ta 3 kişinin Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiği, yapılan 47 bin 532 test sonucunda ise 2 bin 130 yeni vaka daha tespit edildiğini duyurdu.

Rum Sağlık Bakanlığı tarafından verilen bilgiye göre, hayatını kaybedenlerin 65, 68 ve 92 yaşlarında üç erkek olduğu belirtildi.

Güney Kıbrıs’ta Koronavirüsten nedeniyle toplam hayatını kaybedenlerin sayısının bin 152 olduğu belirtilidi.

GÜNEY’DE POZİTİFLİK ORANI YÜZDE 4.48

Güney Kıbrıs’taki hastanelerde 15’i ciddi durumda olmak üzere toplam 73 kişinin tedavi gördüğü belirtilen haberde, pozitiflik oranının yüzde 4.48 olduğu, toplam vaka sayısının ise 574 bin 124’e ulaştığı ifade edildi.