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Görüşme sonra erdi; İşte görüşme sonrası Tatar'ın açıklamaları

Görüşme sonra erdi; İşte görüşme sonrası Tatar'ın açıklamaları
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bugün saat 11.15’te Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu kabul etti.

Cumhurbaşkanı Tatar ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun başbaşa görüşmesinin ardından heyetler arası görüşmeye geçti.
Görüşmelerin sonrasında Cumhurbaşkanı Tatar ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, basın toplantısı düzenledi. 

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın basın toplantısındaki konuşmasından  öne çıkanlar şöyle:

-TC Dışişleri ve Çavuşoğlu’na ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Kıbrıslı Türklere desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum.

-Müzakere süreci başlayacaksa önerilerimizin kabul edilmesini bekliyorum. Ortak zemin bulunana kadar sürecin sürdürülmesi ve ortak bir zemin bulunması durumunda yeni bir zemine geçilmesi gerekmektedir.

-Bize uygulanan haksızlıklar büyük bir insan hakları ihlalidir. Bu çağda asla olmaması gereken uygulamalar Kıbrıslı Türklerin üzerinde uygulanmaktadır.

-Rum Lider Nikos Anastasiadis’in önerilerini kabul etmemiz mümkün değildir. 

-TC ile sürekli istişare içerisindeyiz.

- Kıbrıs Türk tarafının önerilerinin kabul edilmesini bekliyoruz

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