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Görüşme maratonuna başlıyor

Görüşme maratonuna başlıyor
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Ulusal Birlik Partisi ( UBP) Parti Meclisi, Cumhurbaşkanı tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilen Ünal Üstel’e yetki verdi.

Hükümeti kurmakla görevlendirilen Ünal Üstel ise görüşmelerine bugün başlayacak.

Saat 12.00'de Yeniden Doğuş Partisi'ni (YDP) ziyaret edecek olan Üstel, Demokrat Parti'yi (DP) ise 15.30'da ziyaret edecek.

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Başbakan  Faiz Sucuoğlu, UBP’nin gireceği her sıkıntılı sürecin ülkeyi de sıkıntıya sokacağını vurgulayarak, bu sıkıntılı sürecin de aşılacağını söylemişti.

Parti başkanlığının süreceğini ve başbakan ile yakın çalışma içinde olacaklarını da kaydeden Sucuoğlu, “Herkesin UBP’nin büyüklüğünü, ağırlığını, seçim başarısını da anlaması, kabul etmesi lazım” demişti.

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