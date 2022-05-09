Görev CTP'ye verilsin

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın, hükümeti kurma görevini bir an önce CTP'ye vermesi gerektiğini kaydetti.

Ataoğlu, şunları kaydetti:

"Sabah UBP Grup toplantısı gerçekleştirdi. Çarşamba gün karar üreteceklerini söylediler. Umarız en erken zamanda bu kararı üretirler. Halkın bekleyecek tahammülü yok çünkü ülkede birçok sıkıntı yaşanıyor. Cumhurbaşkanı da artık kararını vermeli ve hükümeti kurma görevini vermeli. Cumhurbaşkanına çağrımızdır, hükümeti kurma görevini bir an önce CTP’ye versin, halk daha fazla beklemesin. UBP’de bir an önce kendi içinde toparlanmalı ama Tatar bunu beklemeden CTP’ye görevi vermeli."