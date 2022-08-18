“Gol Atan Cepheye” adlı belgeselin galası yapıldı

“Gol Atan Cepheye” adlı belgeselin galası gerçekleştirildi.

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nın katkıları ile çekilen belgesel, 1955-1974 yılları arasında Kıbrıslı Türkler’in futbol kulüpleri aracılığı ile direniş ve mücadele öykülerini anlatıyor.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel ve Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yanı sıra çok sayıda konuğun katıldığı gösterim YDÜ Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde yer aldı.

Galada ilk konuşmayı yönetmen Erdal Hoş yaptı.

Hoş, “belgesel fikri ilk bana getirildiğinde Kıbrıs’ta futbol ile ilgili bu kadar büyük ne hikaye olabilir ki diye düşünmüştüm. Buraya geldiğimde çok mahcup oldum. Dünyanın birçok yerinde futbol hikayelerini araştıran biri olarak yanı başımızda kendi hikayemizi bilmiyor olmaktan utanç duyduk ve bütün kahramanlardan özür diliyorum” dedi.

Belgeseli kurgularken Türkiye’de Kıbrıs meselesinin bilinmediğini fark ettiğini kaydeden Hoş, yeni neslin neler yaşandığını bilmesi adına bu tür çalışmalara ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ise, belgeselin Kıbrıs davasının yeni kuşaklara anlatılması açısından önemine işaret etti, belgesele katkı koyan herkesi kutladı.

“Bugün Kıbrıs Türkü’nün yanında olmak aynı zamanda dünü doğru bilmeyi gerektirir” diyen Ersoy, Kıbrıs Türünün geçmişte çok büyük zorluklar yaşadığını ama özgürlüğünden ve bağımsız duruşundan asla taviz vermediğini söyledi.

Kıbrıs’taki adalet mücadelesinin kahramanlarını hiçbir zaman unutmayacaklarını vurgulayan Bakan Ersoy, “bizler bu isimlerin yaşatılmasına katkı sağlamak, Kıbrıs davasının eksiksiz ve doğru bir şekilde dünya kamuoyuna anlatılması için farklı alanlarda çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

1950’lerde Kıbrıs Türklerine yönelik saldırılara karşı futbolun hem bir motivasyon hem de bir örgütlenme aracı olarak görüldüğünü anlatan Ersoy, belgeselde dönemin efsane olmuş birçok futbolcusu ile görüşüldüğünü söyledi.

Bakan Ersoy, “Gol Atan Cepheye” belgeselinin uluslararası alanda gösterilmesinin hedeflendiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da konuşmasında bu tür filmlerin önemine vurgu yaptı.

Kıbrıs Türk halkı arasından çok önemli futbolcuların yetiştiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, “İsmi Türk olduğu için Çetinkaya Türk Spor Kulübü, Lefke Türk Spor Kulübü, Mağusa Türk Gücü, Türk Ocağı, ismi Türk olduğu için Rumlarla birlikte yaşadığımız o günlerde Türk kelimesinin silinmesi amacıyla bizim kulüplerimiz ligden dışlanmış, Kıbrıs Türk futbol Federasyonunun kurarak mücadelemize devam etmiştik” dedi.

“Futbol aynı zamanda Rum’un siyasetinin yansımalarıydı. Kıbrıs Türk halkı olarak kendi varlığımızın sürdürme adına yaptığımız mücadelede futbolun ayrı bir yeri var” diyen Cumhurbaşkanı, sözlerine şöyle devam etti;

“Önemli olanın Türkiye’nin de desteği ile üzerimizdeki haksız ambargoların nasıl kalkacağı noktasında mücadelemizi devam ettirebilmektir. Bu kolay değildir”

Kıbrıslı Türk gençlerin dünya gençleri ile buluşturabilmek için arayışların devam ettiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, “yılmadık, yılmayacağız, çalışacağız. Ama bunu yaparken birlik ve beraberliğimizi koruyacağız, biri birimizi suçlamakla hiçbir yere varamayız” dedi.