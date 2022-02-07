"Göçmenlerle ilgili işbirliği önerimiz masadadır"

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Bilindiği üzere, Devletimiz, Adamızı ilgilendiren konularda Rum tarafı ile işbirliğine olumlu baktığını her vesileyle beyan etmektedir. Ortak sahibi olduğumuz Kıbrıs Adası’nı etkileyen ve uluslararası bir olgu olan düzensiz göç konusunda da Rum tarafıyla işbirliği tesis edilmesine yönelik bir öneri yaptığımızı hatırlatmak ve bu önerinin halen masada olduğunu yinelemek isteriz. Ancak, Rum tarafı, bir yandan yapılan tüm işbirliği önerilerini elinin tersiyle itmekte bir yandan da KKTC ve Anavatan Türkiye aleyhine mesnetsiz iddialarda bulunmaktadır.

Bahse konu mesnetsiz iddiaların son örneği, Fransa’da gerçekleştirilen Avrupa Birliği İçişleri Bakanları gayrı resmi toplantısı sırasında GKRY İçişleri Bakanı Nicos Nouris’in konuşmasıdır. AB üyeliğini istismar etmeyi bir alışkanlık haline getiren GKRY ve Yunanistan’ın göçmenlere yönelik, ölümlerin yaşanmasına dahi varan, insanlık dışı uygulamalarını örtbas etmek için ülkemiz ve Türkiye Cumhuriyeti’ne yönelik suçlamaları kabul edilemezdir. Yunan sahil güvenliğinin, ülkelerini terk etmek zorunda kalan göçmenleri denizde geri püskürttüğü ve göçmenlerin Türk Sahil Güvenliğince defalarca kurtarıldığı basında da yer almıştır. Benzer şekilde, GKRY’nin göçmenleri engellemesi nedeniyle bir kişinin denizde kaybolduğu Ocak 2022’de yayınlanan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin BM Barış Gücü raporunda da yer aldığı bilinmektedir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak, her zaman olduğu gibi, yapıcı ve diyaloğa açık olduğumuzu bir kez daha vurgular, bu vesileyle düzensiz göç konusundaki işbirliği önerimizi tekrar hatırlatırız. "