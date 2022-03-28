Girne’de bar kundaklandı

Polis Basın Subaylığ’ndan verilen bilgiye göre saat 00:10 raddelerinde Alsancak’ta Dumlupınar Sokak üzerinde faaliyet gösteren Paddi Longs isimli işletme, kapalı olduğu bir esnada kasten ve kanunsuz olarak ateşe verilmek suretiyle kundaklanmıştır.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Çıkan yangın neticesinde konu işletme tamamen yanarak maddi zarar meydana gelmiştir.

Mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmada zanlı olarak görülen M.P.M.(E-41) tutuklanmış olup polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.