Girne-Tatlısu anayolunda feci kaza

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bu sabah saat 08:50 sıralarında, Girne-Tatlısu anayolu üzerinde, Gürkan ÇETİN (E-42), yönetimindeki EP 247 plakalı salon araç ile Girne istikametinden Tatlısu istikametine doğru seyrettiği sırada Esentepe yol kavşağına geldiğinde, anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce sağa Esentepe’ye dönüşe geçtiği sırada, o esnada Tatlısu istikametinden Girne istikametine doğru seyreden Derek Andrew ROGERS (E-49) yönetimindeki UB 348 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır.

Çarpmanın etkisiyle tavanı üzerinde ters dönen EP 247 plakalı araçta sıkışan araç sürücüsü Gürkan ÇETİN itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile araçtan çıkarılmıştır.

Kazada yaralanan her iki araç sürücüsü Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne kaldırılmışlardır.

Derek Andrew ROGERS’in tedavisine Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde devam edilirken, kazada ağır yaralanan Gürkan ÇETİN ise Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilmiştir.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.

Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2022, 12:45