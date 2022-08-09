Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, limanlar konusuna açıklık getirdi ve şunları söyledi:

“Düşünün Girne Limanı’na ayrılan para sadece 45 bin TL… Bu parayla mı ben aydınlatmayı da, temizliği de güvenliği de çözmem lazım… Mağusa Limanı’ndaki durum çok daha vahimdir. Bu ülkenin güvenlik sorunu varken, orada bir kamera sistemi dahi yok. Bu iki limanın özelleşmesi gerektiği zaten yıllardır beli ancak ne özelleştirdi ne de yatırım yaptık. Güney Kıbrıs bunu yaparken ben niye yapmayım? Bileceğiz ki devlet artık elini ayağını çekiyor, sadece denetliyor ve para kazanıyor. Bu işe karşı çıkmak anlamsız. Eğer Annan Planı kapsamında anlaşma olsaydı bu iki liman çoktan özelleştirilmişti. Dünyanın tüm ileri ülkelerinde bugün telekomünikasyon, havaalanları, limanları bir şekilde özelleştirilirken, “ Son kalemiz” diyerek kıyameti koparmanın anlamı yok. Yap işlet devlet veya kamu özel işbirliği şeklinde limanlara bir partner bulmamız lazım…”