Girne - Hatay birbirine bağlanıyor

Girne Belediyesi ile Hatay Büyükşehir Belediye arasında HADO’nun ilk seferleri başlama münasebeti nedeni ile Dünyaca ünlü Medeniyetler Korosu konser verecek.

Girne Belediyesinden verilen bilgi de ,Hatay ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Girne ve Hatay arasında deniz otobüsleri seferleri 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramında başlıyor.

Girne Belediyesi'nden yapılan açıklamada şöyle denildi;

HADO’nun ilk seferi dolayısıyla 2012 Nobel Barış Ödülüne aday gösterilen dünyaca ünlü Medeniyetler Korosu’nun vereceği konsere teşriflerinizden onur duyarız.’

19 Mayıs Perşembe günü Girne amfi tiyatrosunda saat 20.30 da başlayacak tüm halkımız davetlidir

Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2022, 09:30