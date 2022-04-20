Girne'de sokak sergisi düzenlendi

15 Nisan 2022 Girne'de gerçekleşen etkinlikte İpek Denizli sanat atölyesi bünyesinde ressamlar, yazarlar, şairler, fotoğraf sanatcılarının katılımı ile sokak sergisi düzenlendi. Etkinlikte müzik grupları da yer aldı.

Girne belediyesinin lojistik desteği ile gerçekleşen etkinliğin ardından Feyzan Korur sokaklarda yaşam koşullarının her geçen gün zorlaşması sebebi ile sanatın güzellikleri göz ardı edilir noktaya gelmiştir, işte bu sebeple sanatın varlığını hissetirebilmek adına ile halkın arasında olmanın hedeflendiğini belirterek önümüzdeki aylarda daha geniş bir çerçevede etkinliklere devam edileceğini belirtti...

"Sokaklar Şarkılar, Şiirler ve Çocuklarla Güzel " projesi ile sanatın toplum için gerekliliğini vurgulamak amacı ile ikinci kez projelendirdiği etkğinliğin ardından Feyzan Korur her beldeye ulaşabilmenin hedeflenildiğini söyledi...



Festivalde drama ve doğaçlama performansları ile Ayla Öztaşçı ve Nebile Eğmez sokaktaki kişilere bunu deneyimlenmişlerdir. En uzun resim rulosunu Zülal Karlıova, Hasan Kayıplar ve Tünay Özyay eşliğinde çocuk , genç ve yaşlı herkes tarafından beş saatte oluşturuldu .Ahmet Sunişi, Ulun İrtem, Cemal Özgürsel müzikleri ile festivalin enerjisini yükseltmiştir. Candan Behzatoğlu ve Hülya Atacan’ın fotoğraflarından, İpek Denizli, Bedia Kale , Zülal Karlıova , Hasan Kayıplar, Tünay Özyay , Mandana Mehrinia ‘ın eserlerinden açık alan sergisi büyük bir ilgi görmüştür .Ebru Sanatı , Ada Halis ve Nevin Halis ‘in öncülüğünde her kişiyenin fırsat verilince sanata nasıl dokunabileceğini kanıtlamıştır . Mandana Mehrinia ve Aras Bayramoğlu ‘ da seramik kil çalışması , kolye tasarımları ve burçlar baskı resim çalışmalarını orada çocuklara yaparak yaşayarak denetmişlerdir. Lapta Beldesi Kültür ve Dayanışma Derneği “Lapta Belgeseli”ni ve çiçek suyu çıkarılmasını gerçekleştirirken gelecek kuşakların ekolojik ve kültürel bilinçlenmeye, Feridenin Mutfağı ve Fati Abanın portakallı peksemetleri ve çok sayıda kültürel yiyecek standı ve sunumları muhteşemdi. Ayşe Tural, Feyzan Korur, Gülsen Musa Şenderin,Zeynep Yenen, Zafer Muhtaroğlu şiirlerini seslendirip, kitaplarını imzalamışlardır...

Festival organizesinde canla başla yer alan İpek Denizli Sanat Atölyesi ise sanatın yerelden evrensele ulaştığı projeleri oluşturmaya ve sanatın toplumsal gerçeklik ilkesi ile ışığını her bir bireye yayarak devam edileceğini belirtti...