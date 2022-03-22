Girne Akçiçek Hastanesi'ne yeni başhekim

Girne Akçiçek Hastanesi’nde görev değişikliği yaşandı. Yeni başhekim Dr. Beyhan Berova oldu.

Dr. Beyhan Berova başhekimliği görevine atandığını şu sözlerle duyurdu:

“Sayın Sağlık Bakanımız Dr. Ali Pilli’nin takdiriyle bugün Girne Dr. Akçiçek Hastanesinin başhekimliğine, kamudan en kıdemli hekim olarak görevlendirildim. Rabbim hastanemiz ve Girne’miz için görevimi layıkıyla yapmayı nasip etsin. Ayrıca Dr. Akçiçek Hastanesinin ilk kadın başhekimi olmaktan da onur duydum.”

Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2022, 10:32