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Genel Yayın Yönetmenimiz Kartal Harman sordu...

Genel Yayın Yönetmenimiz Kartal Harman sordu...
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Haberal Kıbrıslı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kartal Harman herkesin merak ettiği soruyu Başbakan Faiz Sucuoğlu’na sordu.
Sosyal medya hesabından Başbakan’a seslenen Harman, “Faiz Sucuoğlu, çok net ‘dik duracağım’ diyor. Ben de kendisine soruyorum “Kime ve neye karşı ?” dedi.

Harman’ın paylaşımı şöyle;

 Kime ve neye karşı ? 
 Faiz Sucuoğlu, çok net ‘dik duracağım’ diyor. 
 Bende çok net soruyorum: Kime karşı ve neye karşı dik duracaksınız ? 
 Bir daha ki açıklamanızda dik duracağınız yeri, kişi yada kişileri de söylerseniz çok memnun olacağız!

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