Genç kadın otel odasında hayatının şokunu yaşadı

Otelde konaklayan A.E. (E-35), Avusturalyalı B.L. (K-27)’ye cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle, Gazimağusa polisi tarafından tutuklandı.

Türkiye Cumhuriyeti uyruklu A.E., saat 01.45’te otelin 2209 numaralı odanın güneye bakan açık penceresinden içeriye girip, mülke tecavüz suçunu işledi.

A.E., olayın akabinde, bahse konu odada uyuyan yabancı uyruklu kadının cinsel organına dokunup, adı edileni yalamak suretiyle cinsel saldırıda bulunduktan sonra, pencereden çıkış yapıp, kaçtı.

Genç kadının şikayeti üzerine, olay yerine polis ekipleri çağrıldı.

Ekipler, otelin güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı ve yaptığı araştırma sonucu A.E.’yi otel içerisinde tespit edip alı koydu.

Ciddi suçla ilgili aleyhine soruşturma başlatılan A.E., mahkemeden temin edilen derdest emri gereği tutuklandı.



A.E. yarın, ek tutukluluk talebiyle mahkemeye çıkarılacak.

Kaynak: MHA