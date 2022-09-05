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Genç kadın otel odasında hayatının şokunu yaşadı

Gazimağusa’da bir otelde kalan , Avusturalyalı bir turiste cinsel saldırıda bulunuldu.

Genç kadın otel odasında hayatının şokunu yaşadı
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Otelde konaklayan A.E. (E-35), Avusturalyalı B.L. (K-27)’ye cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle, Gazimağusa polisi tarafından tutuklandı.

Türkiye Cumhuriyeti uyruklu A.E., saat 01.45’te otelin 2209 numaralı odanın güneye bakan açık penceresinden içeriye girip, mülke tecavüz suçunu işledi.

A.E., olayın akabinde, bahse konu odada  uyuyan  yabancı uyruklu kadının cinsel organına dokunup, adı edileni yalamak suretiyle cinsel saldırıda bulunduktan sonra, pencereden çıkış yapıp, kaçtı.
Genç kadının şikayeti üzerine, olay yerine polis ekipleri çağrıldı.
Ekipler, otelin  güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı ve yaptığı araştırma sonucu A.E.’yi otel içerisinde tespit edip alı koydu.

Ciddi suçla ilgili aleyhine soruşturma başlatılan A.E., mahkemeden temin edilen derdest emri gereği tutuklandı.


A.E. yarın, ek tutukluluk talebiyle mahkemeye çıkarılacak.

Kaynak: MHA

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