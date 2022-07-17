Polisin olayla ilgili açıklaması şu şekilde:
17.07. 2022 tarihinde, saat 19:20 sıralarında, Gemikonağı'nda, Halil Ağa Sokak üzerinde, İsmail ÖZTÜRK(E-22) yönetimindeki FV 474 plakalı araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu, yolun sol tarafında yaya olarak yürümekte olan Özlem TOPDEMİR(K-28)'e çarpmıştır. Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan yaya Özlem TOPDEMİR, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi halen sürüyor. Araç sürücüsü İsmail ÖZTÜRK tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
Gemikonağı'nda araç yayaya çarptı
Polisin olayla ilgili açıklaması şu şekilde:
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