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Gemikonağı'nda araç yayaya çarptı

Gemikonağı'nda araç yayaya çarptı
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Polisin olayla ilgili açıklaması şu şekilde:
17.07. 2022 tarihinde, saat 19:20 sıralarında, Gemikonağı'nda, Halil Ağa Sokak üzerinde, İsmail ÖZTÜRK(E-22) yönetimindeki FV 474 plakalı araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu, yolun sol tarafında yaya olarak  yürümekte olan Özlem TOPDEMİR(K-28)'e çarpmıştır. Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan yaya Özlem TOPDEMİR, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi halen sürüyor. Araç sürücüsü İsmail ÖZTÜRK tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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