Gelir Vergisi (Değişiklik) Yasa Önerisi’nin ivediliği kabul edildi!

CTP milletvekili Devrim Barçın, CTP adına Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’na yasa önerisi sundu.

Barçın’ın, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nin gündeminde bulunan Gelir Vergisi (Değişiklik) Yasa Önerisi’nin komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkeresi oy birliğiyle kabul edildi.

Barçın, “Öneri, Bakanlar Kurulu’nun muafiyet yani indirim düzenleme hakkını sadece Ocak ayında değil, yeni asgari ücret yürürlüğe girdikçe yapmasını içeriyor...Bu, yürürlükteki asgari ücretin her zaman vergiden muaf olmasına yönelik bir yasa önerisidir ” dedi.

Barçın, asgari ücretin vergiden muaf olarak bilindiğini, bunun yanlış olduğunu anlatarak, düzenlemelerle ilgili bilgi verdi ve 6 ayda yüzde 55’i geçen hayat pahalılığı olduğunu kaydederek, “Asgari ücretlinin alım gücünü koruyabilmesi için sadece hayat pahalılığı oranında artış yapılırsa asgari ücret 10 bin 850 TL olur. Yılın başında 7 bin TL brüt, 6 bin 90 TL net olarak belirlenen asgari ücretten vergi alınmadı ama bu sefer belirlenecek asgari ücretten vergi alınacak. Yani asgari ücretliden yüzde 8.14 yani 496 TL gelir vergisi kesilmeye başlanacak” dedi.

Barçın, Çalışma Bakanı’nın oluşacak hayat pahalılığının minimum oranda asgari ücrete yansıtılacağını söylemesi gerektiğini belirtti.

Devrim Barçın, cari bütçe harcamasının 560 milyon TL olduğunu, Türkiye ile imzalanan protokole sadık kalınmadığını savunarak, ortaya konan 500 milyon TL’nin aşılarak ödeme yapıldığını söyledi.

Dinçyürek: Biz yeni açılımlar yapmak üzere çalışıyoruz

UBP milletvekili Hakan Dinçyürek de söz alarak, “Biz yeni açılımlar yapmak üzere çalışıyoruz. Kısa süre sonra hükümet bunu kamuoyuyla paylaşacak. Bu önergenin ilkesel olarak karşısında değiliz, ivediliğe oyumuz olumlu olacak. Çalışmaları yasalarla şekillendireceğiz. Hükümetin kendine ait çalışmaları da var” dedi.

Genel Kurulda daha sonra CTP millvekili Fikri Toros’un Kıb-Tek’in AKSA’ya borcunun devlet borcu olarak devralmasıyla ilgili yasa önerisindeki imzasını geri çektiği Genel Kurul’un bilgisine getirildi.