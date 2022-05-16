Gelin ve damat kendilerini yakarak evlendi!

ABD'de gelin ve damat, sıra dışı evlilik törenleriyle sosyal medyada viral oldu. Düğün sırasında kendilerini ateşe veren çift, tören alına el ele bu şekilde yürüdü.

Görüntüleri Gabe Jessop , Instagram sayfasında paylaştı. Damat Jessop bu videoyu "Bu ateş hayatımızın geri kalanında kalplerimizde yansın" mesajı eşliğinde takipçilerinin beğenisine sundu.

İKİSİ DE DUBLÖR

Hem Jessop hem de Mishelle'in mesleğinin dublörlük olduğu öğrenildi. Mesleklerine bir saygı duruşu niteliğinde de böyle ilginç bir şekilde evlenmeyi seçtiler.

Çiftin üzerindeki gelinlik ve damatlık, tıpkı film çekimlerinde kullanıldığı gibi ateşe karşı korunaklıydı.Çiftin bu ilginç nikah videosunun sosyal medyada yaklaşık 3 milyon kişi tarafından izlendi.