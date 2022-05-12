banner38

Gece yarısı yaşanan kazada 2 kişi yaralandı

Gece yarısı Ercan Havalimanı şantiye alanı içerisinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Gece yarısı yaşanan kazada 2 kişi yaralandı
banner37
banner23

11.05. 2022 tarihinde, saat 23:45 sıralarında, Ercan Havalimanı şantiye alanı içerisinde, Mustafa BALIK (E-50) 202 mlgr alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki RF 647 plakalı araç ile doğu istikametinden batı istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu o esnada gidiş istikametine göre yolun solunda bulunan kaldırım taşına aracının sol ön kısmı ile çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan araçta yolcu olarak bulunan Atilla AKSAKAL (E-40) ve Umut Uğur DEMİRÖREN (E-24) kaldırılmış oldukları, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin arından müşahede altına alınmışlardır.

Araç sürücüsü Mustafa BALIK tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Görüşme maratonuna başlıyor
Görüşme maratonuna başlıyor
  1. KKTC

banner19

banner1

banner3