Gece meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti

Girne-Boğaz anayolu üzerinde saat 01.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı.

Ölümle neticelenen trafik Kazası

Polis Basın Subaylığı tarafından yapılan açıklamaya göre; saat 01:15 sıralarında, Boğazköy'de Atatürk Caddesi üzerinde kuzey istikametine doğru seyreden Lefkosa'da sakin Ercan BİÇER (E-27), yönetimindeki FV 333 plakalı salon araç sürücüsünün dikkatsizliği sonucu sola meyilli viraja girdiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan dışarı çıkarak banket içerisinde bulunan selvi ağacına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücü Ercan Biçer olay yerinde yaşamını yitirirken, kazada ağır yaralanan aynı aracta yolcu olarak bulunan Lefkoşa'da sakin Mehmet YAPICI (E-26) kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde müşahade altına alındı. Soruşturma devam ediyor.