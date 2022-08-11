Gazimağusa’da “Cümbez Kültür Sanat Buluşması” etkinliği yapıldı

Kültür Dairesi ve Gazimağusa Belediyesi işbirliğinde organize edilen “Cümbez Kültür Sanat Buluşması” adlı etkinlik, Başbakan Yardımcısı,Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun da katılımıyla tarihi Namık Kemal Meydanı’nda gerçekleştirildi.

Etkinliğin açılışında konuşan Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu, Başbakan Yardımcılığına bağlı Kültür Dairesinin, ülkenin kültür sanat anlamında çok büyük bir potansiyele sahip olduğunu, bunun gelecek nesillere aktarılıp, gençlere daha yaşanılır bir dünya bırakmak için büyük uğraşlar içinde olduklarını belirtti ve ” yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır” dedi.

Zaimağaoğlu kültürü yaymak adına altı ilçede yoğun çalışmalar yürüttüklerini, bu yönde koltuklarda değil, yollarda olacaklarının altını çizdi.

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da yaptığı konuşmada, çıktıkları yolda halkın uzun süre pandemi nedeniyle evlerinde kapalı kaldıklarını bu sürecin ardından halkın kültür,sanat ve tiyatroyla kucaklaşmasını amaçladıklarını söyledi.

Ataoğlu Mağusa dendiği zaman ilk olarak Hendek Panayırı’nı yapma düşüncesinde olduklarını ancak bir takım olumsuzluklar nedeniyle yapılamadığını dile getirerek, Cümbez Buluşmasının da kentin tarihi dokusuyla bütünleşip çok güzel bir etkinlik olduğunu kaydetti.

Bakanlık olarak Bafra Turizm bölgesinde de tüm turistlerin yararlanabileceği gemi taşımacılığı projesini de hayata geçirme çalışmaları olduğunu ifade eden Ataoğlu, bu sayede gerek Bafra-Mağusa arasında gemi seferlerinin yapılacağını gerekse çeşitli sportif ve kültürel faaliyetlerle alternatif turizm modellerini sunacaklarını belirtti.