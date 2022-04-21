Gazimağusa'da çevre rezaleti mahalle halkını canından bezdirdi

Gazimağusa DAÜ yanı Bahriyeli sokakta yaşanan kanalizasyon sıkıntısı vatandaşı canından bezdirdi. Haberal Kıbrıslı Gazetesi’ne ulaşan bir bölge sakini yaşadıkları çevre rezaletini hem fotoğrafını paylaştı hem de yaşanan sıkıntıyı şu sözlerle anlattı;

Gazimağusa DAÜ yanı Bahriyeli sokakta yaşanan çok büyük sıkıntıyı sizinle paylaşmak istiyorum. Gazimağusa Belediyesi’nin sorumsuz ve umursuzca tavrı sürmeye devam ediyor. Acaba kimi işe alırsam oy toplarım tarzındaki çalışmalarına devam ediyorlar. Sağlığını hiçe sayıp duyarsız kaldıklarını sizinle paylaşmak istiyorum. Defalarca şikayet edildiği halde, mahallece internete bile koyulmasına rağmen hiçbir şekilde görmezden gelip, duyarsız davranmaya; çoluk çocuğun, yaşlının, gencin sağlığıyla oynamaya ve buna duyarsız kalmaya devam ettiler.Kapılar, pencereler açılmaz oldu.Sizden arz etmek istediğimiz; ”Bizim ses olmanızdır.”Artık seçim yatırımını bırakıp, halkın sağlığına önem vermeleridir.