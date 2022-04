Gazimağusa Belediyesi’nde uyarı grevi!

Belediyede örgütlü Mağusa Türk Genel İş Sendikası Başkanı Doğan Özüşen, Belediyenin personeline, bugün itibariyle, ‘ihtiyat sandığı –sigorta yatırımları hariç’, maaş ve ek mesai olarak toplam 8 Milyon TL’lik vereceği olduğunu belirtti, grevin süresiz greve dönüşeceği sinyali verdi.

Özüşen, “Tüm bunları telafi etmenin tek çıkar yolu Başkan’a göre yeniden borçlanmak. Bu nedenle 20 Milyon TL borçlanma talebi yapılmıştı, biz buna da karşıyız.” dedi.

Özelde Mağusa Belediyesi bünyesinde bulunan Gamabel isimli özel şirket çalışanlarının yarısından fazlasının Şubat ayı maaşını alamaması, kadrolu ve geçici personellerin ise Mart ayı maaşlarını hala ödenmemesi gerekçesiyle bir günlük uyarı grevi yapan Mağusa Türk Genel İş Sendikası, genelde belediyenin sürdürülebilir bir yapıya kavuşması için mücadele başlatıldığını açıkladı.

Belediye Başkanı’nın personel maaşlarının ödemesi için 20 Milyon TL borçlanmaya gideceğini ifade eden Mağusa Türk Genel İş Sendikası Başkanı Doğan Özüşen, bunun kabul edilir bir durum olmadığını kaydetti.

“Devlet katkı payın olan 5,5 Milyon TL’den hesabımıza hiç para aktarılmadı, hala borçlanmadan söz ediliyor”

Yapılan grev ve nedenleriyle ilgili ayrıntılı bilgi veren Özüşen, şunları ifade etti:

“Gamabel, geçici ve kadrolu personel olarak üç sınıf çalışanlarız, hepimiz biriz, aynı şartlarda çalışıyoruz. Sendika üyelerimiz olmasa bile onların yanındayız, Gamabel şirketi çalışanlarının yarısından fazlası Şubat ayı maaşını hala almadı, 500 bin TL toplam alacakları var.

Mart ayı maaşları 1 Milyon 100 bin TL, bunlar da hiç ödenmedi.

Kadrolu ve geçici personellerin Mart ayı maaşları da hala ödenmedi, bu da 5 Milyon TL’dir.

14 aydır ek mesai ödemeleri yapılmadı, bunlar da 1 Milyon 600 bin TL’dir. Bunun yanında Gamabel’in çalışanlarının ihtiyat sandığı sigorta ödemeleri 14 aydır yapılmıyor, kadrolu personelin de yasa gereği faizli ve cezalı devlet katkısından kesiliyor. Mart ayı bu yatırımlar kesilince, bunun yanında diğer giderlerle birlikte belediyenin maaş ödeyecek parası kalmadı. Devlet katkı payın olan 5,5 Milyon TL’den hesabımıza hiç para aktarılmadı.”

“Her çektiğimiz borç geleceğimizi karartıyor”

“Yeni bir borç bizi uzun süre devlet katkısından yararlanamaya uzak tutacak. Elimize personel ödeyecek düzgün para akışı olmayacak.

İyi ki yasal düzenleme yapıldı da yatırımlarımız yapılıyor, aksi halde bizim de yapılmayacaktı.

Her çektiğimiz borç geleceğimizi karartıyor.”

“Genelde belediyenin sürdürülebilir bir yapıya kavuşması için”

“Ayın 28’inden beridir veznelerimizden toplana paralardan 1 TL bile işçilerimizin hesaplarına aktarılmadı. Bu yapılsaydı vezneleri olsun açık tutardık ama bu bile yapılmadı.

Bunun yanında Mağusa halkından çok özür diliyoruz ama sıkıntımız, mücadelemiz sadece maaşlarımızın geç ödenmesi değil, genelde belediyenin sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasıdır.”

“Tüm bunların mazereti olamaz…”

“Pandemi şartları veya döviz krizi ile Maraş yatırımı karşılıklarının alınamaması olarak yaklaşımlar var, sendika olarak tüm bunları kabul etmiyoruz. Tüm bunların mazereti bu olamaz, gerekli girişim gününde yapılmalıydı. Her ay işçiler mağdur oluyor.”



Sendika tarafından yapılan yazılı açıklamanın ise tam metni şöyle:

“Son yıllarda Gazimağusa Belediyesinde yaşanan ekonomik ve sosyal sorunlar çeşitli zaman ve mekânlarda bilginize gelmektedir. Bu sorunlar biz çalışanları etkilediği gibi sizleri de maalesef olumsuz etkilemektedir. Bazı politik kesimlerce çalışanlarımız ve sendikamız suçlanmak istense de emekçilerimiz birçok zorluk imkânsızlık ve sıkıntılar içinde ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarının sizlere aktarmıştık. Yenilenmeyen tamir edilmeyen, yedek parça almakta zorlanan araçlara mazotu bile sınırlı verildiği, sürekli olarak borcundan dolayı elektriklerin kesildiği, malzeme alımında zorluk çekilen ve hatta geri çevrilen, işe gelmeden maaş alanların görmezden gelindiği bir ortamda verimli bir çalışma olmayacağını hepimiz görmekteyiz. Bu noktadan itibaren ‘yapılan her istihdam ve alınacak her bir kuruş borç, şuan çalışan emekçilerin geleceklerini karartıp ipotek etmektir’’.

Yapılması gereken, içinde bulunduğumuz ekonomik durumun boyutları acilen netleştirilmelidir. Belediyemizin piyasa-esnaf banka, devlet ve kurumlara olan borçları şeffaf ve dürüstçe ortaya konmalıdır.

Belediyemizin Personel maliyetleri, Gamabel şirketi ve hizmet alımı gider kalemleri net bir şekilde açıklanmalıdır. Belediyemizin her ay ödemek zorunda kaldığı ve belediyemizin zarara uğratan, overdraft borç faizi, zamanında yapılmayan ödemelerden kaynaklanan ceza ve faizlerin miktarları dürüstçe paylaşılmalıdır. Belediye bünyesinde istihdam edilen kişilerin yasalara uygunluğu ve gerekliliği ortaya konmalıdır. Tüm bu veriler ışığında yeni istihdamların ve borçlanmanın ne anlama geldiğini ve nelere mal olduğunu rahatça anlayabiliriz.

Bu bağlamda sayın belediye meclis üyelerimiz ’de hiçbir tedbir alınmadan sadece yeniden ve yine yeniden borçlanmayla belediyemizin geleceğini elbirliğiyle nereye taşıdıklarını iyi düşünmelerini istihdam veya kadro kontenjanı sözüyle nelere sebep olacaklarını çok iyi düşünüp buna göre karar vermelerini bekliyor ve gerekli sağduyuyu göstereceklerini umut ediyoruz.

Bugün itibariyle belediyemizin personeline olan maaş ve ek mesai verecekleri toplam olarak 8 Milyon Türk Lirasıdır ve bu rakamlara ihtiyat sandığı –sigorta yatırımları dâhil değildir.”