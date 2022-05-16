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Galatasaray taraftarı onu bekliyor

Akşam'daki habere göre, daha önce 3 kez kiralık olarak Galatasaray forması giyen Henry Onyekuru'nun adresi yine sarı kırmızılı takım olabilir. Henry Onyekuru, üzerine Galatasaray eşofmanı olan bir paylaşım yaptı. Yunan basını Olympiakos'ta çok mutsuz olan Nijeryalı yıldızın Galatasaray'a dönmek istediğini ve menajeri aracılığıyla görüşmelerin başladığını yazmıştı.

Galatasaray taraftarı onu bekliyor
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Bu sabah Onyekuru'dan flaş bir paylaşım geldi. Üzerinde Galatasaray eşofmanı, elinde ise bavulların olduğu bir fotoğrafı sosyal medya üzerinden paylaşan yıldız futbolcunun bu hamlesi "Geri dönüş" olarak yorumlandı.

Galatasaray forması altında oynadığı futbolla taraftarların sevgilisi haline gelen Henry Onyekuru sezon başında sürpriz bir şekilde Olympiakos'a transfer olmuştu.

Bu sezon Yunan ekibinde 27 maça çıkan ve sadece 1 gol atabilen 24 yaşındaki futbolcunun kulübüyle 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

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