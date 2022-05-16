Galatasaray taraftarı onu bekliyor

Akşam'daki habere göre, daha önce 3 kez kiralık olarak Galatasaray forması giyen Henry Onyekuru'nun adresi yine sarı kırmızılı takım olabilir. Henry Onyekuru, üzerine Galatasaray eşofmanı olan bir paylaşım yaptı. Yunan basını Olympiakos'ta çok mutsuz olan Nijeryalı yıldızın Galatasaray'a dönmek istediğini ve menajeri aracılığıyla görüşmelerin başladığını yazmıştı.