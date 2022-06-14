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Filistin Devlet Başkanı Abbas, Anastasiadis ile görüştü

Mahmud Abbas, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Lefkoşa'da Rum lider Nikos Anastasiadis ile bir araya geldi

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Anastasiadis ile görüştü
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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistin yönetiminin, Filistin halkının çıkarlarını korumak ve “İsrail işgal güçlerinin suçlarına son vermek için gerekli hukuki önlemleri alacağını” söyledi.

Abbas, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Güney  Kıbrıs'ta Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ile bir araya geldi.

Burada düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Abbas, İsrail işgalinin “kabul edilemez düzeye ulaştığını” vurgulayarak, “Filistin yönetiminin, Filistin halkının çıkarlarını korumak ve işgal güçlerinin suçlarına son vermek için gerekli hukuki önlemleri alacağını” söyledi.


Abbas, “Siyasi bir ufuk ve uluslararası korumanın yokluğunda mevcut duruma müsamaha gösterilemez ve sessiz kalınamaz. Bu ciddi zorluklara karşı uluslararası desteği harekete geçirmek, caydırıcı önlemler almak için temaslarda bulunmaya devam edeceğiz.” dedi.


Filistin lideri, “Uluslararası meşruiyete dayalı, bölgede herkes için barış, güvenlik ve istikrara yol açacak ve İsrail'in, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti'ni işgalini sona erdirecek her türlü barış çabasına veya girişimine katılmaya hazırız.” diye konuştu.

Abbas, “Filistin Devletini tanıyan, uluslararası arenada Filistin halkının özgürlüğü ve bağımsızlığını elde etmesi için yanında olmaya devam eden kararlı duruşu nedeniyle” Rum mevkidaşı Anastasiadis’e teşekkür etti.

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