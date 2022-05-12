Fikri Ataoğlu ile görüşen Ünal Üstel: "Hayırlara vesile olsun..."

Ünal Üstel, “Hükümeti oluşturup süratli bir şekilde icraatlar başlamak zorundayız; ülkenin buna ihtiyacı var. Hayırlara vesile olsun” dedi.

Hükümeti kurmakla görevlendirilen UBP milletvekili Ünal Üstel, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ile görüşmesi ardından basın karşısına geçti.

Üstel, “Hükümeti oluşturup süratli bir şekilde icraatlar başlamak zorundayız; ülkenin buna ihtiyacı var. Hayırlara vesile olsun” dedi.

Ünal Üstel’in satır başları şöyle;

“….bizimle birlikte bu yolları daha önce yürüyen, yarına yürüyecek olan DP ve YDP ile birlikte iki gündür çalışmalarımız sürüyor…”

“geldiğimiz noktada ülkedeki ekonomik sıkıntıları göz önünde bulundurarak ve zamanla yarışarak bir an önce hükümet boşluğunu doldurmak için çalışmaları başlattık ve son noktaları koyduk”

“Bütün bu çalışmalar insanımızın daha ferah yaşaması için gösterdiğimiz çabadır. Koalisyon ortaklarına ve ekip arkadaşlarıma teşekkür etmek isterim.”

“Hükümeti oluşturup süratli bir şekilde icraatlara başlamak zorundayız. Ülkenin buna ihtiyacı var. Bu doğrultuda hayırlara vesile olmasını temenni ederim…”