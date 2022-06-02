Feci kazada ölenlerin isimleri açıklandı

Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:



02.06. 2022 tarihinde, saat 00:40 raddelerinde, Girne- Lefkoşa anayolu boyunca KY 976 plakalı salon aracı Lefkoşa istikametine doğru süratli bir şekilde kullanan Mohamed Abdalla Mohamed ABUZIED (E-22) seyrettiği yol üzerinde bulunan kuzey çevre yolu kavşağına yaklaştığında, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip kontrolsüz bir şekilde yolun solundan yoldan çıkıp bariyerlere çarpmıştır. Çarpmanın etkisi ile yolun sağına doğru kontrolsüzce savrulan araç yolun yolun gidiş ve gelişini ayıran beton refüje çarpmıştır.

Kaza sonucu KY 976 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Lefkoşa’da sakin Sara ABDULKAFIR (K-22) olay yerinde yaşamını yitirmiştir.

Ayni araçta yolcu olarak bulunan Lefkoşa’da sakin Marwan BADERELDEN (E-23) ağır bir şekilde yaranarak kaldırılmış olduğu Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir.

Yine ayni araçta yolcu olarak bulunan diğer bir şahıs olan Lefkoşa’da sakin Hassan Awad Hassan ELAWAD (E-22) yapılan tedavisinin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır.

Araç sürücüsü Mohamed Abdalla Mohamed ABUZIED ise sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.