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Feci kazada 1 yaralı!

Feci kazada 1 yaralı!
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Sabah saatlerinde yaşanan trafik kazasında bisiklet sürücüsü yaralandı.

Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:


11.06. 2022 tarihinde, saat 06:30 sıralarında, Lefkoşa kuzey çevre yolunun Hamitköy Çemberi ile Taşkent çemberi arasında, İsmail GÖK (E-20), yönetimindeki ED 912 plakalı van araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu yolun solunda aynı istikamete doğru bisikleti ile seyreden Kemal Elektrikçi (E-30) kullanımındaki bisiklete çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan bisiklet sürücüsü Kemal Elektrikçi kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor.  Soruşturma devam etmektedir.

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