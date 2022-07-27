Feci kaza... 2 kişi yaralandı!

Polis'in kazayla ilgili açıklaması şöyle:

Saat 15.00 sıralarında, Pamuklu - Kumyalı Anayolunun 4-5 km'leri arasında, Türkan ÖZLÜ (K-50) yönetimindeki SH 367 plakalı araç ile Kumyalı istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağından çıkarak toprak sete çarpmıştır.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Türkan Özlü ve araçta yolcu olarak bulunan Havva Yaşar (K-18) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor.

Soruşturma devam etmektedir.