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Feci kaza... 16 yaşındaki sürücüsü yaralandı!

Feci kaza... 16 yaşındaki sürücüsü yaralandı!
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Alsancak’da, bu sabah meydana gelen trafik kazasında 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre, Gulsana Shabdanova (K-38) yönetimindeki LV 054 plakalı araçla kavşakta durmadı, sokağa giriş yaptığı esnada Mustafa Cangıl Terskol (E-16) yönetimindeki motosikletin önünü tıkadı.

Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Mustafa Cangıl Terskol, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından sağ ayağında kırık teşhisiyle müşahede altına alındı.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

Foto: Arşiv

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