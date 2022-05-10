Fazilet Özdenefe’den çok sert çıkış… “Haddini bil Arıklı!”

CTP Milletvekili ve Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın cinsiyetçi söylemlerle kadınları aşağıladığını ifade ederek, “Kadını bir tatmin aracı olarak gören kadın düşmanlarının ve temsil ettikleri faşist zihniyetin bu ülkeye verecek hiçbir şeyi yoktur” dedi.

CTP Milletvekili ve Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe’nin YDP Genel Başkanı Arıklı’ya yönelik açıklaması şu şekilde:

“İktidar ortağı YDP, UBP’ye ayar vermeyi bir alışkanlık haline getirdi. UBP’nin bu politik ayarları sineye çekmesi elbette kendi bileceği iş. Ancak, konu cinsiyetçi söylemlerle kadınları aşağılar bir noktaya geldiğinde bu iş UBP’yi aşar.

Kadını bir tatmin aracı olarak gören kadın düşmanlarının ve temsil ettikleri faşist zihniyetin bu ülkeye verecek hiçbir şeyi yoktur.

Haddini bil Arıklı!”