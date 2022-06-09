Faturalar neden gecikti? KIB-TEK'ten açıklama!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, faturaların gecikmesi üzerine sosyal medyadan açıklama yaptı.

Kurumun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada 'teknik sıkıntılardan' dolayı gecikme olduğu belirtildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:



"Mayıs ayı tüketimlerinin faturalama işlemleri bazı Teknik sıkıntılardan dolayı gecikmiştir. Mayıs ayı tüketimleri 01-Haziran- 2022 tarihi tüketimlerine göre 30 günlük olacak şekilde ve mevcut tarfie ücretleri ile hesaplanmaya başlamıştır. Abonelerimizin geç okumadan kaynaklı herhangi bir mağduriyeti olmayacağını saygı ile belirtirken faturalama işelminin en geç 24 saat içerisinde tamamlanması için yoğun olarak çalışmakla birlikte, 08-Haziran-2022 tarihinde duyurusunu yapmış olduğumuz borçtan dolayı kesme işlemlerimizi de ayni yoğunlukla 10-06-2022 Cuma günü başlatacağımızı ve herhangi bir mağduriyetin yaşanmaması için abonelerimize gerekli uyarıyı tekrar hatırlatır, yaşanan gecikme için Kurumumuz adına tüm abonelerimizden özür dileriz."

