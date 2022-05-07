Faiz Sucuoğlu'ndan Anneler Günü mesajı

Başbakan Sucuoğlu, Anneler Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, “Değerini yazıyla anlatmanın kolay olmadığı, koşulsuz sevginin en saf hali annelerimizin, anneler gününü kutluyorum” dedi.

“Her yıl, Mayıs ayının ikinci pazar günü olarak belirlense de, bir gün değil her gün Annelerimiz için kutsaldır” vurgusu yapan Sucuoğlu, sevgi, sabır ve hoşgörünün simgesi annelerin hayata kattığı değerin, paha biçilmez nitelikte olduğunu kaydetti.

Başbakan Sucuoğlu, uluslararası toplumlarda, medeniyet seviyesi üst düzey kültürlerin, aile kurumuna verdiği yasal ve manevi değer içerisinde, annenin görevinin, bugünkü koşullarda daha da arttığını, sağlıklı bireylerin yetişmesinde ortaya koydukları özverinin kıymetinin daha da değer kazandığını belirtti.



Annelerin, hem ekonomik hem de sosyal yönden birçok sorumluluğun üstesinden başarı ile geldiğini ifade eden Başbakan Sucuoğlu, annelerin, kutsal annelik rolünün yanı sıra başta çalışma hayatı olmak üzere pek çok konuda kendilerini geliştirmelerinin ülkenin gelişmesinde de büyük bir rol oynadığını kaydetti.



“ANNELERİMİZİN BÜYÜK GÖREVLER ÜSTLENDİĞİ YADSINAMAZ BİR GERÇEKTİR”

Kıbrıs Türk halkının bugün sahip olduğu çağdaş yaşam koşullarını elde etmek adına büyük bedeller ödediğini ifade eden Sucuoğlu, “Bugünlere ulaşana kadar geçen tarihi süreçte yaşanan zor yıllarda annelerimizin büyük görevler üstlendiği yadsınamaz bir gerçektir” dedi.

Sucuoğlu mesajında son olarak, “Her yaşta sevgi ve desteğini bizlerden esirgemeyen, başta kendi annem olmak üzere, tüm annelerimizin bu özel gününü kutluyor, biyolojik annelik kadar, anneliği tüm benliği ile benimsemiş, çocuk yetiştirmiş her kadınımızın, başımızın tacı olduğunu belirtmek istiyorum” ifadelerini kullandı.