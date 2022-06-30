Eybil Efendi son yolculuğuna uğurlandı

Hayatını dün kaybeden Polis Genel Müdür 1’inci Yardımcısı Eybil Efendi için Polis Genel Müdürlüğü’nde tören düzenlendi.

Törene katılan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, törende yaptığı konuşmada, Eybil Efendi’yi kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, Efendi’nin 40 yıla yakın polis teşkilatına önemli hizmetlerde bulunduğunu, özellikle Özel Harekat Müdürlüğündeki görevini büyük bir başarıyla yürüttüğünü söyledi.

Polis Genel Müdürlüğü bahçesinde yer alan törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu’nun yanı sıra, polis mensupları, emekli polisler, askeri yetkililer, Efendi’nin ailesi ve sevenleri katıldı.

Cenazenin, tören mangası tarafından omuzlarda taşınarak getirilmesinin ardından, saygı duruşundan bulunuldu ve Polis Genel Müdür 1’inci Yardımcısı Eybil Efendi’nin özgeçmişi olundu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan tarafından yapılan konuşmaların ardından, saygı geçişi yapıldı ve cenazenin tören mangası tarafından taşınarak, cenaze aracına uğurlanmasıyla tören sona erdi.

Törenin ardından, Efendi’nin cenazesi Minareliköy Mezarlığı’na defnedildi.

– Cumhurbaşkanı Tatar: “Efendi’yi özleyeceğiz, onu hep hatırlayacağız”

Cumhurbaşkanı Tatar, törende yaptığı konuşmada, Efendi’nin yapmış olduğu çalışmalara ve personelinden kazandığı sevgi ve saygıya değinerek, kendisinin polis teşkilatına büyük bir saygınlık kazandırdığını belirtti.

Tatar, Efendi’yi özleyeceklerini ve onu hep hatırlayacaklarını söyleyerek, kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm polis camiasına başsağlığı diledi.

Efendi gibi polisler sayesinde bugün KKTC’nin önemli bir polis teşkilatına sahip olduğuna dikkat çeken Tatar, “40 yıla yakın bir hizmet çok önemli ve değerlidir. O yakalandığı amansız hastalığa rağmen son gününe kadar görevinin başında, polis teşkilatına hizmet etmiş çok değerli bir kişiydi” dedi.

-Soyalan: “Efendinin mesleğine bağlılığı ve disiplini her zaman ön planda olmuştur”

Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan ise, 35 yıldan fazla bir süre boyunca polis teşkilatında görev alan Efendi’nin Özel Harekat Müdürlüğünde müdürlük rütbesine kadar yükseldiğini, ardından Güzelyurt Polis Müdürü olarak ve Polis Genel Müdürlüğü 1’inci yardımcılığına atandığını aktardı.

Törenin ardından, Minareliköy Camii’nde kılınan öğle namazının ardından Eybil Efendi’nin cenazesi Minareliköy Kabristanlığı’nda toprağa verildi.

Soyalan, meslek hayatında Efendi’yle yakinen çalışma gururunu yaşadığını söyleyerek, görevi süresince mesleğine bağlılığı ve disiplininin her zaman ön planda olduğunu, komutasında görev yapan tüm personelini de yürekten severek, koruduğunu kaydetti.

Efendi’nin seçkin bir kişiliğe sahip olduğunu vurgulayan Soyalan, personeli tarafından da kalben sevilen, örnek alınan bir yönetici olduğuna dikkat çekti.

Soyalan, Efendi’nin uzun süredir savaştığı hastalıktan dolayı dün vefat ettiğini söyleyerek, kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm polis teşkilatına başsağlığı, sabır ve metanet diledi.