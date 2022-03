Evkaf Kanser Araştırma Vakfı’na bina temin ediyor

Kanser Araştırma Vakfı’nın (KAV) Cengo Vakfı işbirliğiyle 19. ’sunu düzenleyeceği ORKİDE yürüyüşüne bir destekde Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nden (Evkaf) geldi. Evkaf, Kanser Araştırma Vakfı’nın merkez binasını sağlıyor. Evkaf Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter, kanser araştırmalarıyla dünya çapında başarılara imza atan KAV başkanı Prof. Dr. Mustafa Camgöz ve çocuklar ve gençler için sosyal, kültürel & eğitim amaçlı projeler geliştiren Cengo Vakfı Başkanı Özge Özbekoğlu ile 28 Mart Pazartesi günü bir görüşme gerçekleştirdi.

Kanser hastalığı hakkında farkındalık yaratmak amacıyla 2003 yılından beri devam eden ORKİDE yürüyüşü ile elde edilen kazançlar KAV’ a gel ir sağlıyor . 10 Nisan Pazar günü Bufavento - Taşkent piknik alanı arasında var olan 9 km’lik alanda gerçekleşecek olan 19. yürüyüşe, dört bölgeden kalkacak olan otobüslerle büyük bir katılım olması bekleniyor. Yardıma ihtiyaç duyan kurum ve kişilere her koşulda yardım eden Evkaf, KAV’a kira konusunda destek oluyor. KAV’ın 2014 yılında Evkaf bünyesinden kiralamış olduğu merkez bina, karşılıksız bir şekilde faaliyetler için kullanılıyor. Prof. Dr. Benter şöyle konuştu: “Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin, ulvi bir amaca hizmet eden KAV’ın merkez binasını temin etmesi ne ilaveten , her yıl yapılacak ORKİDE yürüyüşüne de destek veriyor. Desteğimizi her yıl devam ettireceğiz ”