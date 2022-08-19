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Evkaf İyilik Gönüllüleri İtfaiye Çalışanlarını Unutmadı

Evkaf İyilik Gönüllüleri İtfaiye Çalışanlarını Unutmadı
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19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü kapsamında, Evkaf bünyesinde faaliyet gösteren İyilik Gönüllüleri ekibi ada genelindeki İtfaiye Çalışanlarını ziyaret etti.
Geçtiğimiz aylarda çıkan yangınlardaki mücadeleleri ile hepimizin kahramanları olan, memleketimiz, çevremiz ve insanımız için tehlike gözetmeksizin her türlü yardımı sağlayarak bizler için canlarını, geleceklerini hiçe sayarak vüyük çaba gösteren itfaiye çalışanlarına hediye verildi, hatıra olması amacıyla da  üstün gayretlerinden dolayı teşekkür kartı takdim edildi.

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