Etek altı video çekerken yakalandı

Lefkoşa’da meydana gelen “Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek” suçlarından tutuklanan zanlı Senan Özkarapınar mahkeme uzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Kemal Erdelhun, zanlı Senan Özkarapınar’ın “Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek” suçundan methaldar olduğunu söyledi. Erdelhun, zanlının 10 Haziran 2022 tarihinde, saat 13.40 raddelerinde Ortaköy’de faaliyet gösteren bir şoför okulunun binası içerisinde söz konusu işletmede çalışmakta olan kadın sekreterin arka kısmından eteğinin altından kendisine ait cep telefonuyla video görüntüsü çektiğini belirterek, özel hayatın gizliliğini ihlal ettiğini kaydetti.

Zanlının aynı gün derdest emri gereği tutuklandığını dile getiren Erdelhun, Xiaomi MI A3 marka cep telefonunun ise emare olarak alındığını ifade etti. Erdelhun, zanlının verdiği gönüllü ifadesinde suçunu kabul ettiğine söyledi. Erdelhun, soruşturmanın tamamlandığını belirtip, zanlının davalarında hazır olmasını sağlamak amacıyla mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya, KKTC vatandaşı bir kefilin 50 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması, yurtdışına çıkışının yasaklanması ve haftada bir gün polise ispat-vücutta bulunması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Kıbrıs Postası