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Erol Teralı hayatını kaybetti

Erol Teralı hayatını kaybetti
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Ülkemizin tanınan ve sevilen simalarından emekli İngilizce öğretmeni Erol Teralı hayatını kaybetti. Erol Teralı 85 yaşındaydı. Teralı’nın, 3 çocuğu ve 3 torunu vardı.

Teralı, Baf’ta Gönendere’de Akıncılar’da, Larnaka’da, Lefke’de ve Yeşilırmak’ta uzun yıllar öğretmenlik yaptı. TMK’dan emekli oldu. Teralı, TMT mensubuduydu.

Torunu Türkay Öyken, dedesi Teralı’nın vefatıyla ilgili şu mesajı paylaştı:

“Atamız, canımızdan öte babamız, değerli dedemiz, yeri asla doldurulamayacak eşsiz insan, saygıdeğer emekli öğretmen

Son güne kadar verdiğin sana yakışır mücadele ve savaşı kaybetmiş olsak da sen hep bizimle olacaksın”

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