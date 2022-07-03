Eroğlu’nun Hayati Tehlikesi Bulunmuyor

Üçüncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun hayati tehlikesi olmadığı bildirildi. Eroğlu, yüksek tansiyona bağlı şikayetleri nedeniyle Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Derviş Eroğlu’nın sağlık durumu ile ilgili Kanal T Habere bilgi veren Prof.Dr.Hamza Duygu, “Sayın Eroğlu kısa süreliği bilinç kaybı ve yüksek tansiyon nedeniyle acil servise gelmiştir. Burada nörojik testleri uzmanlar tarafından yapılmıştır, her hangi bir hayati tehlikesi yoktur.Ritim ve tansiyon takibi için serviste müşahede altındır.” Dedi.

Öte yandan Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nden yapılan açıklamada; “Sayın Cumhurbaşkanımız Derviş Eroğlu, yüksek tansiyona bağlı şikayetleri nedeniyle, hastanemizde önlem amaçlı gözlem altına alınmıştır. Sayın Eroğlu’nun sağlık durumu ile ilgili endişe yaratacak bir durum bulunmamaktadır” ifadeleri kullanıldı.

Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2022, 14:54