Erken seçimi işaret etti!

Tuhaf bir yapıyla toplumun iki ay yaşadığının altını çizen Erhürman, istifayla da üzerine tüy dikildiğini belirtti. Asgari ücretle geçinen insanların marketten bir şey alırken 5 defa düşündüğünü vurgulayan Erhürman, “İnsanlar perişandır. Bu perişanlığın içinde bu rezaletler yaşanıyor. İnsanların sinirleri tel tel oldu. Elbette bunun bir hesabı var ve görülür” dedi. Haber Kıbrıs Web TV’de Ali Baturay’ın sorularını yanıtlayan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, ortada umudu kaybedecek zeminin olmadığını kaydetti ve “Umut, Kıbrıs Türk halkının kendisidir” diye konuştu.

ERHÜRMAN: YAŞANANLAR ERKEN SEÇİMİ ÇOK NET OLARAK GÖSTERİYOR

Sayın Faiz Sucuoğlu’nun daha iki ay önce kurulan hükümetin kurulma çalışmaları sırasında söylediği ‘gerekirse erken seçime gideriz’ sözlerini hatırlatan Erhürman, “Siz daha hükümeti kurmadan erken seçimden bahsederseniz, bu durum erken seçimi getirecek demiştik” diye konuştu. Şimdi yaşananların ise erken seçimi çok net olarak gösterdiğine dikkat çeken Erhürman, Sayın Ersin Tatar’ın hükümeti kurma görevini tekrardan Sayın Sucuoğlu’na vermesiyle ilgili olarak da ‘Gene törenler olacak, ceketler iliklenecek’ ifadelerini kullandı. Hükümet kurma görevini tekrardan Sayın Sucuoğlu’nun almasından sonra CTP’ye gelmesinin çok da gerekli olmadığını dile getiren Erhürman, “Sayın Sucuoğlu da biliyor gerekli olmadığını. Sayın Sucuoğlu daha iki gün önce Sayın Tatar bana verecek görevi dedi ve zaten ortaklarımızla uyumluyuz, bakanlar kurulu listesinden 3-4 bakanı değişip yolumuza devam edeceğiz demişti. Böyle bir yapı var karşımızda” diye konuştu.



“BU SAATTEN SONRA BU HÜKÜMET DİKİŞ TUTMAZ”

Erhürman, “Bu saatten sonra bu hükümet dikiş tutmaz” dedi. İstifa eden hükümetin iki ay içerisinde her gün kaos yarattığına vurgu yapan Erhürman, “Bu krizin ortasında 59 gündür dikiş tutmadığı belli olan bir hükümet var” diye konuştu. İmzalanmasının üzerinden günler geçmesine rağmen protokolün hala ortada olmadığını hatırlatan Erhürman, topluma bu kadar ciddiyetsizliğin ve sorumsuzluğun yaşatıldığını kaydetti. Yaşananların inanılır gibi olmadığının altını çizen Erhürman, “Hükümet istifa ediyor, istifa eden başkana hükümet kurma görevi veriliyor” dedi. Hükümetin karşısında fazlasıyla sabırlı bir halk olduğunu söyleyen Erhürman, “Bu arkadaşların hiçbiri, hiçbir şeyle ilgilenmiyorlar. Bilmiyorlar, bilmeye niyetleri de yok. Bu arkadaşların dertleri kim nereye oturacaktır. Bu zihniyetin tek derdi, kim nereye atanacak. Medya üzerinden de birbirlerine mesaj veriyorlar” diye konuştu.

“MEMLEKETİ MASKARALIĞA ÇEVİRDİLER”

Sayın Faiz Sucuoğlu’nun, Sayın Ersin Tatar’a yönelik söylediği, ‘Sayın Sunat Atun’u görevden alamadı’ sözlerini de hatırlatan Erhürman, “Sen ne demek istedin Sayın Sunat Atun’u görevden alamadın derken? Bunları kimse konuşmayacak mı? ‘Alamadın’ çok ciddi bir iddiadır. Memleketi maskaralığa çevirdiler. Başbakan çıkıyor ve Cumhurbaşkanına Sunat Atun’u görevden alamadın diyor. Yetkin yetmedi, bir şeyden çekiniyorsun diyor” dedi. Erhürman, “Ceketler ilikleniyor ve hükümet kurma görevi tekrardan veriliyor. Görevden alamadın derken kimden bahsediliyor? Dik dur derken kime karşı dik durmaktan bahsediyor? Herkes anlıyor ama diliniz mi varmıyor? ‘ Türkiye sana görevden aldırmadı’ mı demek istiyorsun? Bunu Sayın Faiz Sucuoğlu söylüyor. ‘Dik dur’ dediğinde, Ersin Tatar’a karşı mı dik duruyorsun, Türkiye’ye karşı mı dik duruyorsun?” diye sordu.