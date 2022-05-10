Erken seçime soğuk baktı!

Erken seçimin gündeme gelmesini de değerlendiren Ataoğlu, "Bana göre, erken seçimi kimsenin dile getirmemesi gerekiyor" dedi.

Cumhuriyet Meclisi’nde 24 vekille temsil edilen Ulusal Birlik Partisi, CTP ve HP’nin hükümette yar almayacakları üzerine, gözler, hükümeti kurmakla görevlendirilen Üstel’in DP ve YDP ile yapacağı görüşmelere çevrildi.

Demokrat Parti ile Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanları, Faiz Sucuoğlu hükümetinin bitmesine neden olan 100 günlük deklarasyon konusunda ısrarlı olacaklarını açıkladılar.

Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, hükümet kurma çalışmalarına ilişkin BRT’de yayınlanan 18.Saat programına açıklamalarda bulundu.

Ataoğlu, UBP milletvekili Ünal Üstel ile telefoniyen görüştüklerini, parti meclisinden bir karar çıkmasının ardından da Üstel’in siyasi partileri ziyaret edeceğini kendisine aktardığını belirtti.

Bazı UBP milletvekilleri ile de görüştüğünü ve UBP PM’nin ardından görüşmelerin başlayacağı bilgisini aldıklarını ifade eden Ataoğlu, talep gelmesi durumunda heyetlerin görüşmeler yapacağını söyledi.

Fikri Ataoğlu, DP yetkili organlarının da gelişmelerin ardından toplanarak hükümet görüşmeleri için yetkilendirme yapacağını kaydetti.

Ülkede seçimlerin 3 buçuk ay önce yapıldığını anımsatan Ataoğlu, mevcut ekonomik darboğazda alternatif çıkış yolları arama çağrıları yaptıklarını; CTP ve HP ile aynı fikirde olmadığını, gailelerinin memleket ve ekonomiyi güçlendirmek olduğunu belirtti.

Ataoğlu, görüştükleri maddelerin hükümet programı içinde yer almasının öncelikli olduğunu da ifade ederek, mevcut durumlar göz önüne alındığında seçime gitmeyi çok doğru bulmadığını söyledi.

Fikri Ataoğlu, hükümet kurma görevinin Ünal Üstel’e verilmesinin ise UBP’nin iç meselesi olduğunu sözlerine ekledi.BRT