Erhürman: Yapmamanız gereken her şeyi yapıp KIB-TEK'i batırın

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla enerjideki zammı eleştirdi.

"SİZ ÖNCE YAPMANIZ GEREKEN HİÇBİR ŞEY YAPMAYIP..."

"Siz önce yapmanız gereken hiçbir şeyi yapmayıp, yapmamanız gereken her şeyi yapıp KIB-TEK'i batırın. Sonra, "batırdığımı kurtaracağım" iddiasıyla enflasyonu patlatacak, yurttaşların alım gücünü iyice yerle bir edecek, üretimi durduracak okkalı zammı getirin" diyen Erhürman, hükümet yetkililerin eleştiriler gelince de 'alternatif söyleyin eleştiri yapmayın' ifadalerini kullandığını belirtti.

"ÜÇ YILDIR UĞRAŞIYORSUNUZ EPEYCE YOL KATETTİNİZ AMA BU ÜLKEYİ HALA BATIRAMADINIZ"

Hükümetlerin üç yıldır uğraştığını epeyce yol kat ettiklerini ama bu ülkeyi hala batıramadıklarını kaydeden Erhürman, "Batırma çabalarınıza 'istikrarlı' bir biçimde devam ediyorsunuz. Karşılaşacağınız öfke hesabınızın çok ötesinde olacak!" dedi.

Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2022, 12:17