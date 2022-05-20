Erdoğan'dan Miçotakis'e Kıbrıs yanıtı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "NATO bir güvenlik teşkilatıdır. Böyle bir güvenlik teşkilatı içinde biz terör örgütlerinin olmasını kabullenemeyiz. Geçmişte girenler girdi. Maalesef o dönemin Türkiye'deki yönetimi bunların önünü açtı. Biz bir sokulduğumuz delikten bir daha sokulmayı düşünmüyoruz. Yunanistan'da bunu yaşadık. Biliyoruz ki İsveç de, Finlandiya da bize aynı numarayı çekecek. Neden böyle bir gaflete düşelim" dedi.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in ABD senatosundaki konuşmasını hatırlatan Erdoğan, Bir taraftan da bizimle görüşmelerinde 'Biz sizinle aramızdaki münasebetleri geliştirmek istiyoruz' derken, kalkıp Kıbrıs’ta iki devletli çözüme ‘Biz olumlu bakmıyoruz' diyorlar. Dedi.

