Ercan'da 23 saatlik çile!

Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası (HTKS), UBP – DP – YDP Hükümeti’nin hayat pahalılığı ve demokrasi konusundaki tavrını protesto etmek adına 18 Haziran Cumartesi günü saat 9.00’dan ertesi gün saat 08.00’e kadar Hava Trafik Kontrol Merkezi’nde 23 saatlik greve gidileceğini duyurdu.

HTKS Yönetim Kurulu adına yazılı bir açıklama yayınlayan Başkan Cem Kapısız, çalışanların maaşlarının her geçen gün eridiğini, hükümetin asgari ücretlinin 6 bin TL’ye nasıl geçindiğini düşünmediğini, buna karşın sermayeye dokunmadığını, demokrasi, adalet ve anayasal düzenin katledildiğini ve en ufak kararda Ankara’ya danışıldığını, mutlak itaatin uygulandığını ifade etti.

Tüm bunlar yaşanırken, “utanmadan çıkıp da sanki bir şeyler başarmış gibi bağımsızlık, egemenlik ve istikrar naraları” atıldığını söyleyen Kapısız, “Sinir uçlarımıza dokunuyorsunuz. İşe yaramazlığınıza, beceriksizliklerinize, halkı bu denli sömürmenize ve her geçen gün bizleri yok edişinize artık tahammülümüz kalmamıştır” dedi.



Kapısız bu kapsamda, çalışma barışının tükendiğine dikkat çekerek, 18 Haziran Cumartesi günü saat 9.00’dan ertesi gün saat 08.00’e kadar Hava Trafik Kontrol Merkezi’nde 23 saatlik greve gidileceğini duyurdu.