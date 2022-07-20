Ercan'a 600 bin Euro ile geldi!

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Sami Güneş olayla ilgili bulguları aktardı. Güneş 19 Temmuz tarihinde Ercan Güvenlik Amirliğinden alınan bilgide İstanbul'dan Ercan Hava Limanına saat 18.30 KKTC ‘ye giriş yapan zanlı Y.K.T'nin tasarrufunda bulundurduğu el valizi içerisindeki toplam 500,000 EURO parayı Ercan Gümrük Şubesine "Yatırım" Amaçlı getirdiği para olarak beyan etmesine müteakip, konu şahıs ile ilgili kayıtlarda yapılan kontrol neticesinde 24 Mart 2022 tarihinde yapılmış 600,000 EURO' luk Mülk ve Konut alımı açıklamalı bir beyanının daha olduğunun tespit edildiğini söyledi.