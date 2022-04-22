Ulusal Birlik Partisi ( UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Faiz Sucuoğlu, BRT ekranlarında yayınlanan ’18. Saat’ adlı programa telefon bağlantısı ile katıldı.

Sucuoğlu, Parti Meclisi ve Merkez Yönetim Kurulu’ndan oy birliği ile tam destek aldıklarını vurgulayarak, yarın Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşeceklerini anımsattı.

Sucuoğlu, “Ondan sonraki süreci hep birlikte göreceğiz. Hükümet kurma görevi Cumhuriyetçi Türk Partisi’ne (CTP) verilebilir. Bu Cumhurbaşkanının kararıdır” dedi.

Sucuoğlu, Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay’ın açıklamalarına da yanıt vererek, “Hangi oyundan bahseder anlamış değilim. Bir oyun varsa kendi açıklayacak herhalde. Cumhurbaşkanı parti başkanlarıyla görüşüyor. Bu zor süreçte eleştirmek, muhalefet yapmak çok kolaydır. İşin özü iktidar olup bu sorumluluğu paylaşmaktır. Muhalefet için kritik ve zor dönemlerde malzeme bulmak çok kolaydır” ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Tatar’ın hükümet kurma görevini kendilerine vermesi halinde çok kısa bir süre zarfında çalışmaları yaparak, yeni Bakanlar Kurulu’nu sunabileceklerini söyleyen Sucuoğlu, şu anda mevcut hükümetin devam ettiğine de işaret etti.

“ENERJİ KONUSU BU ÜLKENİN KARA DELİĞİ OLDU”

Sucuoğlu, yeniden elektrik kesintilerinin başlamasına da dikkat çekerek, Türkiye’den enerji konusunda tecrübeli bir ekibin ülkeye gelmesi gerektiğini ve akabinde çözüm üretilmesi gerektiğini söyledi.



“Enerji konusu bu ülkenin kara deliği oldu” diyen Faiz Sucuoğlu, 2022 yılında KKTC’nin bu şartlarda yaşamasının kabul edilebilir olmadığını ve buna çözüm üretilmesi gerektiğini vurguladı.