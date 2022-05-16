Elis bu sefer de Antalya'da gururumuz oldu

Ülkemizin başarılı dansçısı Elis Sermaye, başarılarına başarı katmaya devam ediyor.

Sermaya, 13-16 Mayıs tarihleri arasında Antalya Kemer, Daima Biz Sporcu Otel’inde gerçekleştirilen Kids On The Move Festival'inde, şampiyon oldu.

Ülkemizi gururlandıran Elis Sermaye, 12 kişinin katıldığı Salsa Battle kategorisinde, rakiplerini bir bir eleyerek şampiyon oldu.

Festivalin muhteşem son gecesinde önce finale kalan Elis, daha sonra da çok çekişmeli geçen finalde 3 jürinin de tam oyunu alarak şampiyon oldu.