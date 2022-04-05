banner38

Elektrikte beklenen indirim geldi!

Elektrikte beklenen indirim geldi!
banner37
banner23

Bakanlar Kurulu çıkışı açıklamalarda bulunan Başbakan Faiz Sucuoğlu, vatandaşın tepkileri sonrası elektrik birim fiyatlarında indirime gidildiğini duyurdu.

Başbakan tarafından, vatandaşa son ulaşan faturalarda geçerli olacağı açıklanan yeni rakamlar şöyle:


0 – 250 birim: 0,98 TL

250 – 500 birim: 2,70 TL’den 1,70 TL’ye düşüyor

501 – 750 birim: 2, 95 den 2 TL’ye düşüyor

750 - 1000 birim: 3,25 TL’den 2,25 TL’ye düşüyor

Öte yandan tüm sektörlerin elektrik birim fiyatlarının ise 2,70 TL’den 1,70 TL’ye düşürüldüğünü de belirten Başbakan Sucuoğlu, “Eğer otomatik ödemeler yapılmışsa, mahsuplaşılacak” dedi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Alkollü içkilere konulan fona indirim geldi
Alkollü içkilere konulan fona indirim geldi
  1. KKTC

banner19

banner1

banner3