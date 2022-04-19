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Ek mesailerin ödenmesi talep edildi

Hemşireler ve Ebeler Sendikası, Dursun Oğuz’un Maliye Bakanlığı döneminde çalışanların ek mesailerinin ödenmesi ve ödemelerin planlanması konusunda bakanlıkla uzlaşı sağlandığını hatırlattı ve Maliye Bakanı Sunat Atun’a anlaşmaya sadık kalarak ödemelere başlanması çağrısında bulundu.

Ek mesailerin ödenmesi talep edildi
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Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanı İbrahim Özgöçmen yazılı açıklamasında, hemşireler ve ebelerin ek mesailerinin cuma gününe kadar yatırılmaması halinde aldıkları kararları çekinmeden hayata geçirecekleri uyarısında bulundu ve yaşanacak tüm olumsuzluklardan Maliye Bakanlığı’nın sorumlu olacağını kaydetti.

Açıklamada, “Maliye Bakanlığı ile yapmış olduğumuz planlama Maliye Bakanlığı’ndaki görev değişiminden sonra, rafa kalkmış durumda. Hakkımız olan alın terimizin bizlere ödenmemesi ve altı ay geriden gelmesi kabul edilemezdir” denildi.

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