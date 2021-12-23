Ek mesailer duracak

Kamuda örgütlü sendikalar, KTAMS, Kamu-Sen ile Hemşireler ve Ebeler Sendikası, hastanelerin yoğun bakım üniteleri hariç, tüm iş yerlerinde 27 Aralık Pazartesi gününden itibaren ek mesaiye kalmama kararı aldı.

KTAMS ve Kamu-Sen yaptığı yazılı açıklamada kamu çalışanlarının altı aydan beri ödenmeyen ek mesaileri ile ilgili olarak; hükümetin sendikaları muhatap alıp bir ödeme planı sunmadığını açıkladı.

Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanı İbrahim Özgöçmen de bu konuda uzlaşı sağlanana kadar geri adım atmayacaklarını belirtti.

Özgöçmen, yazılı açıklama yaparak, 4 maddelik taleplerini de sıraladı.

Özgöçmen’in yaptığı yazılı açıklama şöyle: Tüm kamuoyu ve meslektaşlarımızın bilgisine;

Değerli meslektaşlarımız, abilerimiz ablalarımız ve kardeşlerimiz...

Öylesine zorlu yollardan ve yıllardan geçiyoruz ki bu yükün altında tek başımıza eziliyoruz (Kendi adımıza söylüyoruz tabii bunları yoksa bizim ile beraber diğer sağlık çalışanları da ayni durumda).

Değerli meslektaşlarımız...

Her gün ölmektense bir gün ölmek daha iyidir mantığıyla hakkımız olanı söke-söke alacağız diyoruz! Varımsınız mesleki sendikanızın çatısı altında toplanmaya ve haklarımızı almak için sokağa inmeye?

Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2021, 17:19