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Ek bütçe onayı aldı!

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, '2022 Mali Yılı Ek Bütçe Yasa Tasarısı’nı oy çokluğuyla kabul etti.

Ek bütçe onayı aldı!
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Cumhuriyet Meclis’inde bugün,  Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde görüşülen, ‘ 2022 Mali Yılı Ek Bütçe Yasa Tasarısı’ komitesi Maliye Bakanı Sunat Atun’un katılımı ve Maliye Bakanlığı yetkililerinin vermiş oldukları bilgiler ışığında görüşüldü ve çalışmalar tamamlandı.


Komite, ‘2022 Mali Yılı Ek Bütçe Yasa Tasarısı’nı oy çokluğuyla kabul etti.

Buna göre, 2022 mali yılının bütçesi 6 milyar 40 milyon TL artırıldı.

‘2022 Mali Yılı Ek Bütçe Yasa Tasarısı’ Resmi Gazete’de yayınlanmasının ardından yürürlüğe girecek.

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